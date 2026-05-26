Match details Kenya vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026

T20i

KEN
KEN

135

SIE
SIE

97

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Sierra Leone won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 26, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kenya Squad

PlayersPatel Subham, Gondaria Dhiren, Karim Irfan, Bhudia Sachin, Patel Rakep, Gill Sachin, Mutua Francis Muia, Langat Peter, Ngoche Shem, Singh Sukhdeep, Patel Vishil
BenchHirani Nitish, Muthui Mwendwa Gerard, Oluoch Lucas

Sierra Leone Squad

PlayersTuray Eric Musa, Bangura John, Coker Ramond, Gbla Abass, Conteh Samuel, Lamin Lansana, Turay Alusine, Sesay George, Bah Chernoh, Turay Mohamed, Kamara Abu
BenchJalloh Yegbeh, Lassayo John, Williams Solomon

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet