Match details Kenya vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Sierra Leone won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 26, 2026 11:50 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Kenya Squad
|Players
|Patel Subham, Gondaria Dhiren, Karim Irfan, Bhudia Sachin, Patel Rakep, Gill Sachin, Mutua Francis Muia, Langat Peter, Ngoche Shem, Singh Sukhdeep, Patel Vishil
|Bench
|Hirani Nitish, Muthui Mwendwa Gerard, Oluoch Lucas
Sierra Leone Squad
|Players
|Turay Eric Musa, Bangura John, Coker Ramond, Gbla Abass, Conteh Samuel, Lamin Lansana, Turay Alusine, Sesay George, Bah Chernoh, Turay Mohamed, Kamara Abu
|Bench
|Jalloh Yegbeh, Lassayo John, Williams Solomon
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet