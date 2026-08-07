Adarsh Singh

T20 Uttar Pradesh League
Noida Super Kings vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
NOI
KAN
Kashi Rudras vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
KAS
KAN
Kanpur Superstar vs Kashi Rudras
T20 Uttar Pradesh League
KAN
KAS
Lucknow Falcons vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
LUC
KAN
Meerut Mavericks vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
MEE
KAN
Kanpur Superstar vs Noida Super Kings
T20 Uttar Pradesh League
KAN
NOI
Kanpur Superstar vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
KAN
LUC
Kanpur Superstar vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
KAN
GOR