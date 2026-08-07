Adarsh Singh

Adarsh Singh

Full name:Adarsh Singh
Nationality:India
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

India

Kanpur Superstar

Uttar Pradesh

Adarsh Singh Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Khanna, Shubh

Khanna, Shubh

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Sharma, Kushagra

Sharma, Kushagra

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Chaudhary, Prashant

Chaudhary, Prashant

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh