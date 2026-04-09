Akshat Raghuwanshi

Akshat Raghuwanshi

batsman

Full name:Akshat Raghuwanshi
Nationality:India
Date of Birth (Age):15 September 2003 (19)
Zodiac Sign:Aries
Hometown:Ashok Nagar, Madhya Pradesh, India
Batting Style:Right-handed Batsman
Bowling Style:Right-arm off-break
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Lucknow Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1067
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1067
Innings1367
Not outs032
Runs42111463
Balls Faced7508748
Avg32.383812.6
SR56.13131.03131.25
Fours44117
Fifties400
Sixies842
Highest1003224
Hundreds100

Akshat Raghuwanshi Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultLucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

188

CSK

CSK

187

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Another Players

Bishnoi, Ravi

Bishnoi, Ravi

Singh, Yudhvir

Singh, Yudhvir

Badoni, Ayush

Badoni, Ayush

Thakur, Yash

Thakur, Yash

Khan, Mohsin

Khan, Mohsin

Rajpoot, Ankit

Rajpoot, Ankit

Mankad, Prerak

Mankad, Prerak

Yadav, Mayank

Yadav, Mayank

Mayers, Kyle

Mayers, Kyle

Murid, Naveen-ul-Haq

Murid, Naveen-ul-Haq