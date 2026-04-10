Naveen-ul-Haq Murid

Naveen-ul-Haq Murid

bowler

Full name:Naveen-ul-Haq Murid
Nationality:Afghanistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Antigua And Barbuda Falcons

Durban Super Giants

Hampshire

Mi Emirates

Mi New York

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches7271023145
Innings7271823144
Overs61.386.5217.2197.1506.4
Balls-----
Maidens114165
Runs35670478211724100
Wickets14343134175
Avg25.4220.725.2234.4723.42
SR26.3515.3242.0634.7917.37
Eco5.788.13.595.948.09
BB43855
4w10124
5w00111
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches7271023145
Innings55131452
Not outs441523
Runs21189392265
Balls Faced2921185131271
Avg21187.7510.229.13
SR72.4185.7150.2770.2297.78
Fours327524
Fifties00000
Sixies00747
Highest1010343025
Hundreds00000

Naveen-ul-Haq Murid Schedule & Results

County Championship

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

One-Day Cup

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Naveen Ul Haq News

View all

All the latest information about cricketer Naveen Ul Haq has been compiled especially for you here: results of past matches, predictions for future matches, participation in tournaments, and how he trains to win.

Is Insecurity the Real Reason Behind Gautam Gambhir’s Issues With Kohli?

Is Insecurity the Real Reason Behind Gautam Gambhir’s Issues With Kohli?

Gautam Gambhir and Virat Kohli are known to be the most aggressive players in the history of the game. But, fans have noticed that there has been some sort of insecurity between them. While they did have a clash on the field, even the off-field actions show the same.

Naveen Ul Haq11:51 AM, 14 September, 2024

‌WATCH, CPL 2024 | Pollard on his knees after Naveen ul-Haq's mastery lights up zings bails

Naveen Ul Haq08:10 AM, 27 June, 2024

SA vs AFG | Twitter reacts to Naveen ranting at skip Rashid after DRS reluctance lets golden chance slip

Naveen Ul Haq09:51 AM, 23 June, 2024

‌AUS vs AFG | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq’s new ball mastery befuddle scratchy Travis Head

Naveen Ul Haq09:15 AM, 14 June, 2024

AFG vs PNG | Fazalhaq's mastery blended with Gulbadin’s class secured Afghanistan's Super 8 berth with a thumping win over PNG

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

Ali, Noor

Ali, Noor

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Orr, Ali

Orr, Ali