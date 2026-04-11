Asia Cup Rising Stars | Twitter reacts as Pakistan Shaheens thrash India in one-sided game

Pakistan Shaheens beat India A by eight wickets in an Asia Cup Rising Stars 2025 match in Doha on Sunday. Maaz Sadaqat came up with an impressive spell of 2/12 to help restrict India to a modest total before smashing an unbeaten half-century in the chase to take his side home in a lop-sided contest.