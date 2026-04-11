Yash Sanjeevsingh Thakur

Yash Sanjeevsingh Thakur

bowler

Full name:Yash Sanjeevsingh Thakur
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium
Date of Birth (Age):28 December 1998 (24)
Zodiac Sign:Scorpio
Height:177 cm
Hometown:Kolkata, India
Jersey Number:28
Batting Style:Right-hand bat
Bowling Style:Left-arm medium
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Punjab Kings

Vidarbha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches153246
Innings263246
Overs373.5238.1150.2
Balls---
Maidens881212
Runs105611891081
Wickets404868
Avg26.424.7715.89
SR56.0729.7713.26
Eco2.824.997.19
BB654
4w514
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches153246
Innings191811
Not outs1058
Runs593528
Balls Faced2029744
Avg6.552.699.33
SR29.236.0863.63
Fours602
Fifties000
Sixies111
Highest10610
Hundreds000

Yash Sanjeevsingh Thakur Schedule & Results

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Yash Thakur News

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For those who are ready to get to know cricketer Yash Thakur, we have prepared the latest news about him: which tournaments he plans to participate in, the results of matches already played, and what helps him achieve them.

Asia Cup Rising Stars | Twitter reacts as Pakistan Shaheens thrash India in one-sided game

Asia Cup Rising Stars | Twitter reacts as Pakistan Shaheens thrash India in one-sided game

Pakistan Shaheens beat India A by eight wickets in an Asia Cup Rising Stars 2025 match in Doha on Sunday. Maaz Sadaqat came up with an impressive spell of 2/12 to help restrict India to a modest total before smashing an unbeaten half-century in the chase to take his side home in a lop-sided contest.

Yash Thakur10:12 PM, 12 April, 2025

SRH vs PBKS | Twitter roasts Yash Thakur for gifting Abhishek a lifeline amidst ‘Travishek’ hurricane

Yash Thakur10:02 PM, 08 April, 2025

PBKS vs CSK | Twitter erupts as Rachin Ravindra turns boundary blaster and accidentally benches a cheerleader

Yash Thakur09:33 PM, 19 April, 2024

LSG vs CSK | Twitter gets nostalgic as MS Dhoni rolls back years with 101 meter six 

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