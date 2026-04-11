Indian Premier League
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
PBKS
223
SRH
219
Mumbai Indians vs Punjab Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
195
PBKS
198
Punjab Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
254
LSG
200
Delhi Capitals vs Punjab Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
264
PBKS
265
Punjab Kings vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
222
RR
228
Gujarat Titans vs Punjab Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
167
PBKS
163
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
235
PBKS
202
Punjab Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
210
DC
216
Punjab Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
200
MI
205
Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
HPCA Stadium, Mohali
PBKS
199
RCB
222
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
196
PBKS
200