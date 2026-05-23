Appolinaire Bekoa Mengoumou

Appolinaire Bekoa Mengoumou

bowler

Full name:Appolinaire Bekoa Mengoumou
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches88
Innings33
Overs5.15.1
Balls--
Maidens00
Runs7272
Wickets11
Avg7272
SR3131
Eco13.9313.93
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches88
Innings66
Not outs11
Runs1616
Balls Faced4848
Avg3.23.2
SR33.3333.33
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest77
Hundreds00

Appolinaire Bekoa Mengoumou Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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