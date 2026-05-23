Boemo Kgosiemang

Boemo Kgosiemang

bowler

Full name:Boemo Kgosiemang
Nationality:Botswana

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings66
Overs12.012.0
Balls--
Maidens00
Runs110110
Wickets33
Avg36.6636.66
SR2424
Eco9.169.16
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings33
Not outs22
Runs1010
Balls Faced2525
Avg1010
SR4040
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest66
Hundreds00

Boemo Kgosiemang Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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