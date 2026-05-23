Mmoloki Mooketsi

Mmoloki Mooketsi

batsman

Full name:Mmoloki Mooketsi
Nationality:Botswana

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches3434
Innings3333
Overs120.0120.0
Balls--
Maidens22
Runs789789
Wickets3434
Avg23.223.2
SR21.1721.17
Eco6.576.57
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches3434
Innings1515
Not outs33
Runs3636
Balls Faced6262
Avg33
SR58.0658.06
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest77
Hundreds00

Mmoloki Mooketsi Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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