Boemo Khumalo

Boemo Khumalo

all rounder

Full name:Boemo Khumalo
Nationality:Botswana

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1616
Innings1515
Overs35.535.5
Balls--
Maidens11
Runs251251
Wickets99
Avg27.8827.88
SR23.8823.88
Eco77
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1616
Innings55
Not outs33
Runs77
Balls Faced1212
Avg3.53.5
SR58.3358.33
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest33
Hundreds00

Boemo Khumalo Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Mooketsi, Mmoloki

Mooketsi, Mmoloki

Kgosiemang, Boemo

Kgosiemang, Boemo

Perera, Tharindu

Perera, Tharindu

Silas, Phemelo

Silas, Phemelo

Balakrishnan, Vinoo

Balakrishnan, Vinoo

Piet, Katlo

Piet, Katlo

Mbazo, Valentine

Mbazo, Valentine

Mpatane, Tumelo

Mpatane, Tumelo

Badenhorst, Michael

Badenhorst, Michael

Kasselman, Monroux

Kasselman, Monroux