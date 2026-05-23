Phemelo Silas

Phemelo Silas

batsman

Full name:Phemelo Silas
Nationality:Botswana

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2929
Innings22
Overs2.02.0
Balls--
Maidens00
Runs3434
Wickets00
Avg00
SR00
Eco1717
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2929
Innings1919
Not outs44
Runs210210
Balls Faced201201
Avg1414
SR104.47104.47
Fours1111
Fifties00
Sixies44
Highest4141
Hundreds00

Phemelo Silas Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Mooketsi, Mmoloki

Mooketsi, Mmoloki

Kgosiemang, Boemo

Kgosiemang, Boemo

Perera, Tharindu

Perera, Tharindu

Balakrishnan, Vinoo

Balakrishnan, Vinoo

Khumalo, Boemo

Khumalo, Boemo

Piet, Katlo

Piet, Katlo

Mbazo, Valentine

Mbazo, Valentine

Mpatane, Tumelo

Mpatane, Tumelo

Badenhorst, Michael

Badenhorst, Michael

Kasselman, Monroux

Kasselman, Monroux