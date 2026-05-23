Katlo Piet

Katlo Piet

batsman

Full name:Katlo Piet
Nationality:Botswana
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings1111
Overs35.435.4
Balls--
Maidens00
Runs218218
Wickets1313
Avg16.7616.76
SR16.4616.46
Eco6.116.11
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1515
Innings99
Not outs55
Runs2929
Balls Faced4040
Avg7.257.25
SR72.572.5
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest66
Hundreds00

Katlo Piet Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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