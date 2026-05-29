Match details Kenya vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026

T20i

KEN
KEN

193

BOT
BOT

131

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kenya won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 29, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kenya Squad

PlayersPatel Subham, Gondaria Dhiren, Singh Sukhdeep, Bhudia Sachin, Karim Irfan, Mutua Francis Muia, Oluoch Lucas, Patel Rakep, Gill Sachin, Ngoche Shem, Patel Vishil
BenchHirani Nitish, Langat Peter, Muthui Mwendwa Gerard

Botswana Squad

PlayersMotlhanka Karabo, Kasselman Monroux, Nehonde Reginald, Tshose Thatayaone, Saiyed Ameer, Van Zyl Brandon, Silas Phemelo, Master Nabil, Piet Katlo, Khumalo Boemo, Mooketsi Mmoloki
BenchKgosiemang Boemo, Maisuria Dhruv, Mbazo Valentine

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet