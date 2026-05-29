Match details Kenya vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Kenya won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, May 29, 2026 11:50 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Kenya Squad
|Players
|Patel Subham, Gondaria Dhiren, Singh Sukhdeep, Bhudia Sachin, Karim Irfan, Mutua Francis Muia, Oluoch Lucas, Patel Rakep, Gill Sachin, Ngoche Shem, Patel Vishil
|Bench
|Hirani Nitish, Langat Peter, Muthui Mwendwa Gerard
Botswana Squad
|Players
|Motlhanka Karabo, Kasselman Monroux, Nehonde Reginald, Tshose Thatayaone, Saiyed Ameer, Van Zyl Brandon, Silas Phemelo, Master Nabil, Piet Katlo, Khumalo Boemo, Mooketsi Mmoloki
|Bench
|Kgosiemang Boemo, Maisuria Dhruv, Mbazo Valentine
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet