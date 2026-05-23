Valentine Mbazo

Valentine Mbazo

wicket keeper

Full name:Valentine Mbazo
Nationality:Botswana
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Botswana

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2929
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2929
Innings2424
Not outs44
Runs231231
Balls Faced254254
Avg11.5511.55
SR90.9490.94
Fours1616
Fifties00
Sixies66
Highest3131
Hundreds00

Valentine Mbazo Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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