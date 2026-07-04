Argentina Cricket Team Players

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Argentina

Ferguson, Alejandro

Argentina

Mustafa, Augusto

Argentina

Fennell, Hernan

Argentina

Mauro, David

Argentina

Musiani, Lautaro

Argentina

Husain, Agustin

Argentina

Escobar, Ramiro

Argentina

Angeletti, Bruno

Argentina

Rossi, Santiago

Argentina

Arrighi, Pedro

Argentina

Baron, Pedro

Argentina

Kirschbaum, Alan

Argentina

Rossi, Tomas

Argentina

Rivero, Agustin Perez

Argentina

Martinez, Mariana

Argentina

Pini, Felipe

Argentina

Vreugdenhil, Theo

Argentina

Cardesa, Julian Alvarez

Argentina

Migliorelli, Lucas

Argentina

Ferioli Berglund, Egon

Argentina

Torchiaro Masague, Tomas

Argentina

Mosquera Collazo, Ignacio

Argentina

Del Rio, Dimas

Argentina

Das Neves, Felipe Agustin

Argentina

Greloni, Catalina

Argentina

Sosa, Constanza

Argentina

Stocks, Alison

Argentina

Cullen, Julieta Cabal

Argentina

Castineiras, Maria

Argentina

Vasquez, Veronica

Argentina

Basile, Tamara

Argentina

Taylor, Lucia

Argentina

Prince, Alison

Argentina

Fuentes, Naara Patron

Argentina

Emch, Alina

Argentina

Angeletti, Guido

Argentina

Iturbe, Manuel

Argentina

Duggan, Santiago

Argentina

Iturbe, Santiago

Argentina

Bruno, Pedro

Argentina