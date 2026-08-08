Squads New South Wales Blues vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 12.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Carlisle Iain
bowler
Davies Oliver
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Elliott Kieran
no information yet
Edwards Jack
batsman
Ellis Nathan
bowler
Francis Peter
bowler
Hope Bradley
all rounder
Gilkes Matthew
wicket keeper
Jewell Caleb Paul
batsman
Green Chris
bowler
Kuhnemann Matthew
bowler
Hadley Ryan
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Hatcher Liam
bowler
Meredith Riley
bowler
Henriques Moises
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Hicks Ryan
bowler
Silk Jordan
batsman
Konstas Sam
batsman
Stanlake Billy
bowler
Lyon Nathan
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Nikitaras Blake
batsman
Ward Tim
batsman
Patterson Kurtis
batsman
Weatherald Jake
batsman
Salzmann William
all rounder
Webster Beau
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Wright Mac
batsman
Shaw Lachlan
wicket keeper
Stobo Charles
bowler
Match has not started yet