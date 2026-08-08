Squads New South Wales Blues vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 12.10.2026

List a

BLU
BLU
TIG
TIG

Playing

BLU
BLU
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Chaudhary Nikhil

all rounder

Elliott Kieran

no information yet

Hope Bradley

all rounder

Gilkes Matthew

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Ward Tim

batsman

Salzmann William

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Shaw Lachlan

wicket keeper

Bench

BLU
BLU
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet