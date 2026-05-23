Maxwell Fru

Maxwell Fru

bowler

Full name:Maxwell Fru
Nationality:Cameroon
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Cameroon

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Overs13.013.0
Balls--
Maidens00
Runs137137
Wickets55
Avg27.427.4
SR15.615.6
Eco10.5310.53
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs00
Runs1616
Balls Faced3131
Avg44
SR51.6151.61
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest1313
Hundreds00

Maxwell Fru Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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