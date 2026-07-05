Samuel M Elliott

Samuel M Elliott

bowler

Full name:Samuel M Elliott
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches252
Innings352
Overs43.139.47.0
Balls---
Maidens600
Runs16926661
Wickets450
Avg42.2553.20
SR64.7547.60
Eco3.916.78.71
BB320
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches252
Innings441
Not outs120
Runs140392
Balls Faced309457
Avg46.6619.52
SR45.386.6628.57
Fours1520
Fifties100
Sixies010
Highest80192
Hundreds000

Another Players

Fotia, Matthew

Fotia, Matthew

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Blackford, Liam

Blackford, Liam

Merlo, Jonathan

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Couch, Brody L

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Kellaway, Campbell

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O'Neill, Fergus

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Perry, Mitch

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Agar, Wes

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O'Donnell, Tom

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