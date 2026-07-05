Samuel M Elliott
bowler
|Full name:
|Samuel M Elliott
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|2
|Innings
|3
|5
|2
|Overs
|43.1
|39.4
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|169
|266
|61
|Wickets
|4
|5
|0
|Avg
|42.25
|53.2
|0
|SR
|64.75
|47.6
|0
|Eco
|3.91
|6.7
|8.71
|BB
|3
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|2
|Innings
|4
|4
|1
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|140
|39
|2
|Balls Faced
|309
|45
|7
|Avg
|46.66
|19.5
|2
|SR
|45.3
|86.66
|28.57
|Fours
|15
|2
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|80
|19
|2
|Hundreds
|0
|0
|0