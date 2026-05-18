Match details Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 18.05.2026

T20MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
CSK

180

SRH
SRH

181

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Chennai Super Kings won the toss and opt to bat
Time:Monday, May 18, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chennai Super Kings Squad

PlayersSamson Sanju, Gaikwad Ruturaj, Patel Urvil, Sharma Kartik, Brevis Dewald, Dube Shivam, Veer Prashant, Hosein Akeal, Ahmad Noor, Kamboj Anshul, Johnson Spencer, Khan Aman Hakim, Singh Gurjapneet, Khan Sarfaraz, Choudhary Mukesh, Short Matt
BenchAhmed Khaleel, Chahar Rahul, Dhoni MS, Ellis Nathan, Foulkes Zak, Ghosh Ramakrishna, Gopal Shreyas, Henry Matt, Mhatre Ayush, Overton Jamie

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Sankaran Smaran Ravichandran, Reddy Nithish, Cummins Pat, Kumar Shivang, Malinga Eshan, Hussain Sakib, Hinge Praful, Dubey Harsh Surendra, Head Travis, Livingstone Liam, Patel Harshal, Verma Aniket
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Coetzee Gerald, Edwards Jack, Fuletra Krains, Kumar Amit, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Tarmale Onkar, Unadkat Jaydev

Venue Guide

StadiumMA Chidambaram Stadium
CityChennai
Capacity38000
EndsAnna Pavilion End
Hosts toV Pattabhiraman Gate End