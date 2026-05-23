Sun Yat Sen Assegon

Sun Yat Sen Assegon

all rounder

Full name:Sun Yat Sen Assegon
Nationality:Cameroon

Teams

2026 Teams

Cameroon

Sun Yat Sen Assegon Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Kinga, Honestly

Kinga, Honestly

Balla, Alexis Raoul

Balla, Alexis Raoul

Tchakou, Idriss

Tchakou, Idriss

Mpegna, Faustin

Mpegna, Faustin

Bruno, Nseke Toube

Bruno, Nseke Toube

Fortune Bomnyuy, Veron

Fortune Bomnyuy, Veron

Toube, Alain Nseke

Toube, Alain Nseke

Antangana, Roger

Antangana, Roger

Dipita Bassahak, Brian Loic

Dipita Bassahak, Brian Loic

Abega, Julien

Abega, Julien