Follow us
Simpson-Parker, M
Austria
Sadran, Jaweed
Hossain, Iqbal
Momin, Shahil
Norris, Quinton
South Africa
Arif, Arsalan
Eckstein, Daniel
Khan, Baseer
Afghanistan
Khan, Shadnan
Zalmai, Bilal
Zalmai, Waqar
Messalhn, Samargol
Wijesekera, Navin
Randhawa, Armaan
Kasthuri, Lakmal
Ghelzai, Janan
Wijesekara, Divith
Akbarjan, Abdullah
Asif, Imran
Tariq, Umair
Ahsan, Mirza
Iqbal, Aqib Javed
Ahsan, Yousuf
Tariq, Adeel
Jha, Kumud
Zadran, Sahel
Ahmadzai, Noor
Safi, Ishak
Ahmadzai, Aman
Zazai, Asif
Shigiwal, Razmal
Utmanzai, Qadargul
Deedar, Itibarshah
Khan, Khan Osman
Naeem, Amar
Kailash, Klair
Shinwari, Zia-ur-rahman
Pakistan
Arif, Zeshan
Hayat, Sikander
Jusufzai, Shafiullah
Cheema, Mehar
Singh, Ranjit
Joshi, Kunal
Ahmadzai, Habib
Safi, Hamid
Mansoor, Safi
Singh, Karanbir
Nathwani, Amit
Khogiyani, Hekmat
Bilal, Ahmed Abrar
Australia
Goraya, Zeeshan
Bilal Zalmai, Mohammad
Safi, Irfan
Sultanzai, Nageebullah