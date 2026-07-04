Austria Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Austria

Simpson-Parker, M

Austria

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

Norris, Quinton

South Africa

Arif, Arsalan

Austria

Eckstein, Daniel

Austria

Khan, Baseer

Afghanistan

Khan, Shadnan

Austria

Zalmai, Bilal

Zalmai, Waqar

Messalhn, Samargol

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Kasthuri, Lakmal

Ghelzai, Janan

Austria

Wijesekara, Divith

Akbarjan, Abdullah

Austria

Asif, Imran

Austria

Tariq, Umair

Austria

Ahsan, Mirza

Austria

Iqbal, Aqib Javed

Austria

Ahsan, Yousuf

Austria

Tariq, Adeel

Austria

Jha, Kumud

Austria

Zadran, Sahel

Afghanistan

Ahmadzai, Noor

Afghanistan

Safi, Ishak

Austria

Ahmadzai, Aman

Austria

Zazai, Asif

Austria

Shigiwal, Razmal

Austria

Utmanzai, Qadargul

Afghanistan

Deedar, Itibarshah

Austria

Khan, Khan Osman

Naeem, Amar

Austria

Kailash, Klair

Austria

Shinwari, Zia-ur-rahman

Pakistan

Arif, Zeshan

Austria

Hayat, Sikander

Austria

Jusufzai, Shafiullah

Afghanistan

Cheema, Mehar

Austria

Singh, Ranjit

Austria

Joshi, Kunal

Austria

Ahmadzai, Habib

Safi, Hamid

Austria

Mansoor, Safi

Singh, Karanbir

Nathwani, Amit

Austria

Khogiyani, Hekmat

Bilal, Ahmed Abrar

Australia

Goraya, Zeeshan

Bilal Zalmai, Mohammad

Safi, Irfan

Austria

Sultanzai, Nageebullah