Follow us
Tharanga, Upul
Sri Lanka
Amla, Hashim
South Africa
Awana, Parvinder
India
Pathan, Irfan
Gupta, Praveen
Bist, Robin
Tomar, Gaurav
Singh, Baltej
Panchal, Priyank Kirit
Gunaratne, Asela
Masakadza, Hamilton
Zimbabwe
Ahlawat, Anup
Tiwary, Saurabh
Joshi, Aniruddha
Jackson, Sheldon
Sharma, Ritik
Bishnoi, Rajesh
Abdulla, Iqbal
Goswami, Shreevats
Pathania, Diwesh
Quadri, Samar
Wakhare, Akshay
Pratap Singh, Veer
Thirimanne, Lahiru
Sri lanka
Ahmed, Imtiaz
Bhondekar, Shailesh
Ahmed, Faheem
Pakistan
Arora, Sanyam Kumar
Alam, Misbah
Joshi, Ritik
Ahmad, Umar
Bhondekar, Shalesh
Sharma, Anuj
Khan, Sufiyan
Singh, Vishal
Singh, Surya
Tomar, Sumit