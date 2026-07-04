India Captains Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

India Captains

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Amla, Hashim

South Africa

Awana, Parvinder

India

Pathan, Irfan

India

Gupta, Praveen

India

Bist, Robin

India

Tomar, Gaurav

India

Singh, Baltej

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Ahlawat, Anup

Tiwary, Saurabh

India

Joshi, Aniruddha

India

Jackson, Sheldon

India

Sharma, Ritik

Bishnoi, Rajesh

India

Abdulla, Iqbal

India

Goswami, Shreevats

India

Pathania, Diwesh

India

Quadri, Samar

India

Wakhare, Akshay

India

Pratap Singh, Veer

India

Thirimanne, Lahiru

Sri lanka

Ahmed, Imtiaz

India

Bhondekar, Shailesh

India

Ahmed, Faheem

Pakistan

Arora, Sanyam Kumar

Alam, Misbah

Joshi, Ritik

Ahmad, Umar

Bhondekar, Shalesh

Sharma, Anuj

Khan, Sufiyan

India

Singh, Vishal

Singh, Surya

Tomar, Sumit

India