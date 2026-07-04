Ireland Cricket Team Players

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Ireland

Delany, Laura

Ireland

Lewis, Gaby

Ireland

Prendergast, Orla

Ireland

Kavanagh, Shauna

Ireland

Maritz, Lara

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Kerrison, Anna

Ireland

Little, Hannah

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Sparrow, Jenny

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

McEvoy, Kate

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Craig, Zara

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Waldron, Mary

Ireland

Raack, Celeste

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Loughran, Joanna

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Richardson, Eimear

Ireland

Delaney, Rachel

Ireland

Raymond Hoey, Una

Ireland

O Reilly, Lucy

Ireland