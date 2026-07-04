Mangaluru Dragons Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mangaluru Dragons

Gowtham, Krishnappa

India

Jose, Nikin

India

Shetty, Abhilash

India

KV, Aneesh

India

Noronha, Macneil

India

Prajwal, Aadarsh

India

Mahesh, Aashish

India

Darshan, MB

India

Singh, Santok

India

Lankesh, Lankesh

India

Dhiman, Gaurav

India

Siddharth, KV

India

Naveen, MG

India

Jain, Prateek

India

Sharath, BR

India

Shivkumar, B U

India

Goyal, Aditya

India

Gowda, Dheeraj Agadeesh

Nair, Aaditya

India

Reddy, Thippa

Bareth, Nikhil Kumar

India

Shettennavar, Sankalp

India

Gopal, Shreyas

India

Sharath, HS

India

Kranthi Kumar

India

Bhatia, Pranav

India

Shivaraj, S

India

Rao, Nischith

India

Arya, Paras Gurbax

India

Rao, Akshan

Das, Pallavkumar

India

Prabhakar, Abhishek

India

Gowda, Lochan

India

Solanki, Sagar

India