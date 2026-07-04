Mumbai Indians Cricket Team Players

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Mumbai Indians

Khemnar, Poonam Nanasaheb

India

Ismail, Shabnim

South Africa

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Edwards, Charlotte

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Vastrakar, Pooja

India

Bisht, Neelam

India

Wong, Issy

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Bala, Priyanka Prankrishna

Kazi, Humaira Yusufamir

Yadav, Sonam Mukesh

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Gujjar, Dhara Vijay

Kalita, Jintimoni

India

Ishaque, Saiqa

India

Sisodia, Parunika

India

de Klerk, Nadine

South Africa

Carey, Nicola

Australia

Illingworth, Milly

Australia

Sajana, Sajeevan

India

Balakrishnan, Keerthana

India

Jaffer, Fatima

India

Hardev Kaur, Amandeep

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Kamalini, .

India

Gupta, Sanskriti

India

Maheshwari, Akshita

India

Firdous, Rahila Mashkoor

India

Gupta, Sanskriti Rajkumar

India

Vasistha, Triveni Prakash

India

Reddy, Nalla

India