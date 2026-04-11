Isabelle Eleanor Chih Ming Wong

Isabelle Eleanor Chih Ming Wong

bowler

Full name:Isabelle Eleanor Chih Ming Wong
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

England Women

London Spirit Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches131026
Innings231026
Overs27.119.029.580.3
Balls----
Maidens4032
Runs100121198566
Wickets34725
Avg33.3330.2528.2822.64
SR54.3328.525.5719.32
Eco3.686.366.637.03
BB3324
4w0001
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches131026
Innings00213
Not outs0002
Runs0013120
Balls Faced001485
Avg006.510.9
SR0092.85141.17
Fours0016
Fifties0000
Sixies0009
Highest001343
Hundreds0000

Isabelle Eleanor Chih Ming Wong Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Series England vs New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Ground, Derby

ENG

ENG

140

NZL

NZL

136

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

St Lawrence Ground, Kent

ENG

ENG

156

NZL

NZL

170

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Cricket Ground, Hove

ENG

ENG

81

NZL

NZL

80

T20 Blast, Women

T20 Series England vs India, Women

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Cricket Ground, Chelmsford

ENG

ENG

150

IND

IND

188

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Ground, Bristol

ENG

ENG

168

IND

IND

142

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

Cooper Associates County Ground, Taunton

ENG

ENG

184

IND

IND

180

ICC T20 World Cup, Women

ResultEngland vs Sri Lanka

England vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

ENG

ENG

219

SRI

SRI

132

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultEngland vs West Indies

England vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

186

WIN

WIN

148

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

The Oval, London

ENG

ENG

164

NZL

NZL

163

ResultEngland vs South Africa

England vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

ENG

ENG

169

RSA

RSA

129

UpcomingEngland vs Australia

England vs Australia

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

AUS

AUS

The Hundred, Women

Issy Wong News

View all

First hand news about cricketer Issy Wong is collected here especially for you, you can find out his training plan, his motivation to go out and win every time and the tournaments he will be participating in.

WATCH, The Hundred | Issy Wong takes revenge old-school style after Isa Guha leaves her hanging

WATCH, The Hundred | Issy Wong takes revenge old-school style after Isa Guha leaves her hanging

The opposite of love is not hate but ignorance goes the old wisdom, just ask Issy Wong. The English pacer was embarrassed on live television when Isa Guha left her hanging after an interaction but Wong made sure to get her revenge with a time worn trick as soon as she had the opportunity.

Issy Wong09:02 PM, 03 July, 2025

ENG-W vs IND-W Preview | India’s chance to seal series, do-or-die moment for England

Issy Wong10:36 PM, 24 March, 2023

WPL, UPW vs MI | Twitter in awe of Issy Wong for claiming honour of first ever WPL hattrick

Issy Wong07:03 PM, 21 March, 2023

WPL | Twitter reacts as Mumbai Indians conclude league stage with dominant four-wicket win

Issy Wong05:42 PM, 18 March, 2023

WPL, MI vs UPW | Twitter reacts as Deepti Sharma's presence of mind ends Issy Wong's carnage

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Pavely, Charis

Pavely, Charis