Namibia Cricket Team Players

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Namibia

Hay, Mitchell James

New Zealand

Erasmus, Gerhard

Namibia

du Preez, Michau

Namibia

Green, Zane

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Ngupita, Mauritius

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Rensburg, Gerhard Janse Van

Namibia

Brussell, Jack

Vuuren, Zacheo J v

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Villiers, Hansie De

Visagie, JW

Namibia

Moffet, Ryan

Namibia

Du Plessis, Franscois Schalk

Namibia

Badenhorst, Frans Hendrik

Namibia

Kariata, Morris Gerhardt

Namibia

Louw, Adriaan

Bergh, Franko Kerneels

Namibia

Niehaus, Pieter Wouter

Namibia

van Mollendorf, Erich

Namibia

Kotze, JP

Namibia

Nel, Dewald

Namibia

Janse Van Rensburg, Gerhard Johannes Gerhard

Namibia

De Villiers, Johannes Arnoldus

Namibia

Jansen Van Vuuren, Zacheo Rudolf

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

van Wyk, Henry

Namibia

Brassell, Benjamin Keith

Namibia

de Villiers, Jan-Izak

Namibia