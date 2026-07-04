Scarlet Ibis Scorchers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Scarlet Ibis Scorchers

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Charles, Bryan

Trinidad and Tobago

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Pooran, Kamil

Williams, Daniel

Stewart, Navin

Sween, Dexter

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Govia, Mikhil

Richards, Marlon

Mills, Jabari

Sookdeosingh, Nicholas

Trinidad and tobago

Alfred, Jahron

Nicholson, Ewart

Trinidad and tobago

Thurton, Crystian

Cruickshank, Daron

Jaipaul, Ricky

Kent, Jayden

Johnson, Shakeel

Cooper, Cephas

Trinidad and tobago

Samkaran, Jordan Nigel

Rambaran, Andrew

Roopchand, Kyle

Mahase, Randy