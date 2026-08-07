Anderson Mahase

Anderson Mahase

bowler

Full name:Anderson Mahase

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Anderson Mahase Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BTR

BTR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Another Players

King, Brandon

King, Brandon

Amir, Mohammad

Amir, Mohammad

Omarzai, Azmatullah

Omarzai, Azmatullah

Zaman, Fakhar

Zaman, Fakhar

Green, Chris

Green, Chris

Andrew, Jewel

Andrew, Jewel

Primus, Roshon

Primus, Roshon

James, Kofi

James, Kofi

Pittman, Kelvin

Pittman, Kelvin

Wasim, Imad

Wasim, Imad