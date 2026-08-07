Anderson Mahase

Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
JAM
ANT
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
ANT
STL
St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
SKN
Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
TKR
Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
GAW
Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
BTR
St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
ANT
Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain
TKR
ANT
Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
ANT