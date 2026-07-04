Sydney Sixers Cricket Team Players

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Sydney Sixers

Burns, Erin

Australia

Perry, Ellyse

Australia

van Niekerk, Dane

South Africa

Healy, Alyssa

Australia

Ecclestone, Sophie

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Gardner, Ashleigh

Australia

Dunkley, Sophia

England

Manix-Geeves, Emma

Australia

Peterson, Kate

Australia

Kerr, JM

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Bryce, Sarah

Scotland

Smith, Linsey

England

Villiers, Mady

England

Armitage, Hollie

England

Brown, Maitlan

Australia

Cheatle, Lauren

Australia

Allen, Jade

Australia

Moore, Claire

Australia

Sippel, Courtney Grace

Australia

Bates, Alisha

Sutcliffe, Gabrielle

Australia

Genford, Angelina

Australia

Carmichael, Mathilda

Australia

Griffith, Lisa

Australia

Pelle, Kate

Australia

Bolton, Nicole

Australia

Hughes, Emma

Bray, Caoimhe

Australia

Nicklin, Frankie

Australia

Hunter, Elsa

Malaysia

Morton, Juliette

Australia

Kua, Lauren

Australia

Finn, Lucy

Australia