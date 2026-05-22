Nicole Elizabeth Bolton

Nicole Elizabeth Bolton

all rounder

Full name:Nicole Elizabeth Bolton
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20i
Matches3502
Innings120
Overs5.05.00
Balls---
Maidens100
Runs10360
Wickets020
Avg0180
SR0150
Eco27.20
BB020
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueTestOdiT20i
Matches3502
Innings4501
Not outs040
Runs9118966
Balls Faced263262212
Avg22.7541.216
SR34.672.3150
Fours121950
Fifties0120
Sixies020
Highest361246
Hundreds040

Nicole Elizabeth Bolton Schedule & Results

T20 Blast, Women

Nicole Bolton News

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If you want to stay up to date with all the latest news about cricketer Nicole Bolton, we have compiled it all here: all the data and statistics from past matches, the player's records, and her participation in various cricket tournaments.

India vs Australia Women | Australia secure six championship points with 3-0 whitewash

India vs Australia Women | Australia secure six championship points with 3-0 whitewash

The Australian women’s cricket team managed to win the final ODI of the series against India by 98 runs in Vadodara, thanks to Alyssa Healy’s century which helped the side put up 332/7. The Indian side failed to chase down the target and managed to score only 235 runs before waving the flag.

Nicole Bolton05:54 PM, 15 March, 2018

India vs Australia women | Nicole Bolton guides visitors to unassailable series lead

Nicole Bolton05:37 PM, 12 March, 2018

India vs Australia | Nicole Bolton century leads Australia to easy victory in first ODI

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