Zimbabwe Cricket Team Players

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Zimbabwe

Frost, Alistair

Zimbabwe

Nunu, Nkosilatu

Zimbabwe

Mataranyika, Tendekai

Chesa, Privilege

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Dube, Mgcini

Chirwa, Victor

Nenhunzi, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Nyangani, Tadiwanashe

Falao, Alex

Chitumba, Clive

Zimbabwe

Shungu, Mashford

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

James, Brandon

Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe

Zimbabwe

Kamwemba, Ryan Takunda

Zimbabwe

Taruvinga, Panashe

Zimbabwe

Macmillan, Campbell

Zimbabwe

Patel, Ronak

Zimbabwe

Eksteen, Kohl William

Zimbabwe

Sunguro, Brandon

Zimbabwe

Schonken, Matthew

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Kamuriwo, Anesu Henty

Zimbabwe

Simbi, Ryan Clayton

Zimbabwe

Takawira, Calton

Zimbabwe

Mazvitorera, Shelton

Zimbabwe

Muradzi, Kupakwashe

Zimbabwe

Blignaut, Kian

Zimbabwe

Banda, Tatenda

Zimbabwe

Senzere, Brendon

Zimbabwe

Mazai, Panashe

Zimbabwe

Chimugoro, Tatenda

Zimbabwe

Mudzengerere, Simbarashe

Zimbabwe

Ndiweni, Brandon

Zimbabwe

Blignut, Michael

Zimbabwe

Patel, Dhruv

Zimbabwe

Muduma, Ambitious

Zimbabwe

Zuze, Benny

Zimbabwe

Konson, Rowyn

Zimbabwe

Madaramete, Kirby

Zimbabwe

Chiwaula, Leeroy

Zimbabwe

Mashava, Marshall

Zimbabwe

Mutumwa, Nawej

Zimbabwe

Moyo, Ryan

Zimbabwe

Muyambo, Samuel

Zimbabwe

Welch, Matthew

Zimbabwe

Chimusoro, Munashe

Zimbabwe

Schadendorf, Jayden

Zimbabwe

Gwatiringa, Panashe Junior

Zimbabwe

Dzakatire, Shaun Bakhile

Zimbabwe

Makoni, Takudzwa

Zimbabwe

Madhidhi, Webster

Zimbabwe