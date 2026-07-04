Follow us
Frost, Alistair
Zimbabwe
Nunu, Nkosilatu
Mataranyika, Tendekai
Chesa, Privilege
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Dube, Mgcini
Chirwa, Victor
Nenhunzi, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Nyangani, Tadiwanashe
Falao, Alex
Chitumba, Clive
Shungu, Mashford
Bennet, Brian
Gumbie, Joylord
Schadendorf, Dane
Myers, Dion
James, Brandon
Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe
Kamwemba, Ryan Takunda
Taruvinga, Panashe
Macmillan, Campbell
Patel, Ronak
Eksteen, Kohl William
Sunguro, Brandon
Schonken, Matthew
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Kamuriwo, Anesu Henty
Simbi, Ryan Clayton
Takawira, Calton
Mazvitorera, Shelton
Muradzi, Kupakwashe
Blignaut, Kian
Banda, Tatenda
Senzere, Brendon
Mazai, Panashe
Chimugoro, Tatenda
Mudzengerere, Simbarashe
Ndiweni, Brandon
Blignut, Michael
Patel, Dhruv
Muduma, Ambitious
Zuze, Benny
Konson, Rowyn
Madaramete, Kirby
Chiwaula, Leeroy
Mashava, Marshall
Mutumwa, Nawej
Moyo, Ryan
Muyambo, Samuel
Welch, Matthew
Chimusoro, Munashe
Schadendorf, Jayden
Gwatiringa, Panashe Junior
Dzakatire, Shaun Bakhile
Makoni, Takudzwa
Madhidhi, Webster