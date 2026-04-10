Dane Schadendorf

Dane Schadendorf

batsman

Full name:Dane Schadendorf
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches124
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches124
Innings120
Not outs04
Runs24247
Balls Faced58290
Avg2415.43
SR41.3785.17
Fours123
Fifties00
Sixies06
Highest2444
Hundreds00

Dane Schadendorf Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Sauramba, Kudzai

Sauramba, Kudzai

Mawadzi, Definite

Mawadzi, Definite

Harrison, Calvin

Harrison, Calvin

Mhlanga, Fortune

Mhlanga, Fortune

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

Singh, Fateh

Singh, Fateh

Kasuza, Kevin

Kasuza, Kevin

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Ncube, Njabulo

Ncube, Njabulo

Moor, Peter

Moor, Peter