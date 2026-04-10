Dane Schadendorf

County Championship
Nottinghamshire vs Glamorgan
County Championship
NOT
279
GLA
(32 ov.) 81/4
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Nottinghamshire vs Surrey
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2