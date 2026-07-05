ECS Cyprus T10 Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ECS Cyprus T10

Hussain, Muhammad

Singh, Taranjit

Cyprus

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Singh, Tejwinder

Sushil, Kumar

Singh, Lakhwinder

India

Singh, Hardeep

Ikram, Muhammad

Pakistan

Hasan, Rashidul

Rahman, Munnah

Tiwari, Neeraj

India

Mehmood, Zeeshan

Pakistan

Mia, Faysal

Jaman, Iftekar

Hassan, Jahid

Hossain, Sakhawat

Chowdhury, Aminul Islam

Shakil

Muhammad, Sufian

Mehmood, Yasir

Bam, Ashish

Nepal

Shrestha, Bikash

Ahmed, Mohammed Sabbir

linkon, Jamil hossain

Rahman, Mohammed Mofizur

Hassan, Mohammed Mededi

Adnan, Sohail

Islam, Riadul

Ahmed, Md shahad

Hossain, Anik

Mehmood, Fahad

Rehman, Junaid

Khalid, Shan

Walid Khan

Bilal, Hamid

Ahmad, Naveed

Fazil, Muhammad

Munir, Numan

Farooq, Muhammad

Ahmed, Sohail Ahsan

Rehman, Rana Abdul

Patel, Prashant Kumar

Akhtar, Naveed

Mohsin, Muhammad

Fiaz, Mughees

Khan, Feroz

Gautam, Ankur Kumar

Mughal, Atiq Ahmad

Ahmed, Shahbaz

India

Singh, Sajanpreet

Malhotra, Varun Kumar

Ranabhat, Bimal

Jaishwal, Ram

K.C, Bhuwan

Cyprus

Akthar, Sahil

Lasmal, Jeevan

Shahi, Arjun

Cyprus

Pandit, Shyam Sundar

Shyam, Rawal

Dev, Adarsha Kumar

Basnet, Bhimsen

Ghimire, Bijaya

Shah, Bikash

Bohora, Sachin

Chhetri, Hari Bahadur

Basnet, Kishor

Husain, Mohammad

Nepal, Rajesh

Singh, Rupesh

Nepal

Nalluri, Charan

Akshay, Kavuri

Sandireddy, Tirupathi

Nerella, Ranjith

Reddy, Musku Naveen

Bathula, Thirumal Reddy

Vonteddu, Shiva Reddy

Kallam, Jayaramireddy

Rayi, Gopalareddy

Saqlain, Abbas

Kasi, Patchipala Pedda

Teja, Duggirala Naga Siva Sai

Qasim, Muhammed

Pakistan

Bishnoi, Sandeep

Reddy, Alavala Subba

Reddy, Eemani Venkateswara

Sivannarayana, Patti

Reddy, Chilukuri Vinod Kumar

Rao, Venkateswara

Vinay Kumar

Singh, Jugraj

Tanveer, Syed

Sijan, Minhajuddin

Bangladesh

Singh, Sarabjeet

Singh, Sarpreet

India

Mehmood, Asif

Singh, Gundeep

Singh, Karanvir

Behl, Rahul

India

Hamza, Muhammad

Pakistan

Gill, Harwinder

Ahmed, Sehran

Singh, Ravipal

Chahal, Amandeep

Singh, Jasdeep

Singh, Gursewak

Hussain, Amir

Sagwan, Gaurav

Cyprus

Rane, Avinash

Thadani, Hitesh

Parvesh, Pankaj

Deol, Preetaj

Cyprus

Shukla, Rahul

Manda, Santosh

Komiripalepu, Srikanth

Chakraborty, Aritra

Khanduri, Vimal

Shah, Chaitas

Singh, Abhay

Dnyaneshwar, Sawant Vinod

Rane, Ketan

Bhagat, Prashant

Sanap, Sagar Subhash

kazi, Abbas Raufmiyan

India

Pandey, Arnab

Katakam, Naga Venkata Ramana Rao

Karande, Akilesh Pramodrao Karande

Nath, Ashis Kumar

kakita, Hareesh

India

Abichandani, Puneet

Ali, Manzoor

India

khan, Ali

Singh, Karan

India

Singh, Sandeep

Singh, Parminder

Zaman, Rauf uz

Pakistan

Rai, Prince

Imtiaz, Mohammad Shahid

Ahmad, Zeeshan

Pakistan

Akhtar, Waqas

Sohail, Amir

Ali, Zeeshan

Rehman, Hamza

Farooq, Umar

Ali, Muhammad Qamar

Ahmed, Arslan

Sulahri, Awais

Ali, Danish

Ahmad, Shahzad

Usman, Ahsan

Mehmood, Asif

Nadeem, Qamar

Hussain, Tasawar

Abbas, Waseem

Siddique, Abu Baqar

Sher, Rasab

Afaq, Muhammad

Tajammal, Muhammad

Akbari, Suhrab

De Silva, Akila

Rajith, Manikka Arachchige Srinath

Lakmal, Edirsinghe Sirwardanage Roshan

Raiz, Kamal

Cyprus

Mudiyanselagr, Samira Akalanka Senarathna

Janaka, Suresh

Madhuranga, Kavindu

Wanigasekara, Jeevan Dilruk

Chathuranga, Olagamage Dharshana

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Singh, Kulwinder

Brar, Rajwinder

Singh, Baljeet

Kumar, Ankit

Kumar, Rajesh

Pawandeep

Singh, Ranjodh

Kumar, Tajinder

Singh, Sukhjinder

Chahal, Saganpreet Singh

Rana, Amir

Gill, Harmanjot Singh

India

Bhullar, Lovedeep Singh

Gamage, Nalin

Sri Lanka

Mahesh, Buddhika

Al Tasmin, Abdullah

Chowdhury, Alvi

Hossain, Ramjan

Bangladesh

Ahmed, Sourav

Bangladesh

Hossain, Anowar

Bangladesh

Miah, Parvez

Ahmad, Kamran

Bangladesh

Khan, Md Naeem

Bangladesh

Islam, Md Monirul

Mahmud, Md Kamrul

Bangladesh

Chowdhury, Mostofa

Bangladesh

Talukder, Md Shahjalal

Bangladesh

Hoque Chowdhury, Mohammad Abrarul

Ahmed, Rumel

Bangladesh

Sheikh, Alamin

Hossain, Forhad

Howladar, Mamun

Ibrahim, Muhammad

Yeamin, Muhammad

Bangladesh

Faruk, Sheikh Mohammad Omar

Rabbi, Rezaul

Hossain, Rabbi

Riaz, Shakhawat Hossain

Tasin, Shahen Shah

Kamrujjaman, MD

Hasnat, Abul

Chanaka, Harannagala Hettigodage Adhan

Singh, Bhupinder

Sharma, Chetan

Kumara, Ajith

Kumara, BLCS

Sri Lanka

Priyantha, Damith

Susantha, Hettiarachchige

Manawasingha, Ruwan

Kumara, Saman

Gedara, Suresh

Sanjaya, Kelum

Liyanage, Prasad

Madushanka Mendis, Kaluhath Dinesh

Sampath, Lamapura Dewage Hasanka

Kavinda, Ellawala Kankanamlage Sajith

WCP Wellege

Sri Lanka

Singh, Gaganpreet

Murtaza, Ghulam

Mughal, Muneeb

Kajalwala, Riyaz

Cyprus

Sarwar, Zeeshan

Gurwinder, Singh

Sharma, Gurdeep

India

Ali, Waqar

Yamin, Murtaza

Khan, Minhas

Singh, Manjinder

Malik, Ahil

Akram, Salman

Arora, Karan

Khan, Mehtab Ur Rehman

Muhammad, Bilal

Azeem, Saad

Hossain, Hridoy

Bangladesh

Mia, Md Jowel

Bangladesh

Ahmed, Shamim