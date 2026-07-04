European Cricket Series T10 Switzerland Edition Cricket Tournament Players

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European Cricket Series T10 Switzerland Edition

Prakash, Ashwin

Germany

Gnanasekaram, Muralitharan

Switzerland

Karunamoorthy, Roshanth

Switzerland

Waridu, Mohamed Shahid Abdul

Stanikzai, Malyar

Switzerland

Thirnavukarasu, Yasotharan

Switzerland

Diyon, Johnson

Perumal, Jeyakanthan

Varothayan, Pratheeparaj Ratnarajah

Stanikzai, Jamal

Switzerland

Stanikzai, Naim

Stanikzai, Raihan

Switzerland

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Ahmadi, Noorkhan

Switzerland

Vinod, Arjun

Switzerland

Vinod, Ashwin

Switzerland

Mahmood, Osama

Switzerland

Mahmood, Asad

Switzerland

Shinvari, Izhar

Afghanistan

Fletcher, Kenardo

Switzerland

Kumar, Nalinambika

Switzerland

Nayyer, Ali

Switzerland

Rana, Abdullah

Switzerland

Khattak, Afif

Switzerland

Thangavadivel, Nareshkumar

Switzerland

Nagendran, Kanthaseelan

Akhtar, Muhammad

Yogenthiran, Perinpam

Sharifzai, Qaium

Sibratullah, Pacha

Selvanayagam, Thivagaran

Manikkavasakar, Nirojan

Santhirasekeram, Gushalavan

Switzerland

Raveendran, Elankeeran

Switzerland

Chakari, Mahbobullah

Sangar, Arif

Saeed, Asad

Butt, Moaz

Hamdard, Abdullah

Khan, Hamad

Khan, Bashir Ahmed

Butt, Arshad

Reza, Said

Pardez, Nazar

Ahmad, Umair

Sajid, Safiat ullah

Sajid, Atta

Virk, Faraz

Sikander, Afzaal

Singh, Baljinder

Muhammad, Shahnawaz

Rahimi, Aminullah

Rasekh, Fazelamin

Safi, Samsoor

Ahmad, Farid

Asadullah, Sayed

Tarakhel, Bakhtiar

Niazi, Khalid

Pakistan

Zahir, Abdullah

Jabarkheel, Nawroz

Das, Gokul

Henderson, Nicolas

Sherzad, Aqibullah

Barekzai, Mirwais

Panguluri, Somasankar

Switzerland

Hotak, Ziaulhaq

Momand, Farhad Tanha

Zazay, Shahabuddin

Barekzai, Abid

Rahimi, Firdaws

Tarakhil, Sahil

Lal, Ankush

Shah, Kanishk Bharat

Daftari, Mayur

Subramani, Saravanakumar

Ahmad, Sarfaras

Safi, Najeebullah

Kumar, Aditya

Joshi, Snehil Swaroop

Kanukula, Prashanth

Kolli, Koushik

Sher, Falak

Abbas, Ali

Sasikumar, Sarvanamurthu

Garg, Vivek

Khan, Haroon

Waqar, Muhammad

Safi, Sangul

Mohabattullah, Safi

Ahmadzai, Musa

Safi, Fazli Khan

Khogiyani, Salman

Mohammad, Khogiani Sher

Gul, Safi Alah

Khan, Haider Akbar

Khogiyani, Hekmat

Najibzad, Shoaib

Mohammad, Asif

Ahmadzei, Temor

Khugiani, Mohammad

Thayalan, Dilakshan

Muhammad, Asif

Jafer, Muhammad

Ahmed, Arsalan

Raza, Mohsin

Wadhwa, Akash

Tariq, Idrees Muhammad

Thanabalasingham, Tharanitharan

Switzerland

Khan, Arbab

Nazir, Azeem

Khawaja, Waqas

Khan, Noman

Memon, Khawer

Zabiullah, Qateel

Sikandari, Samiullah

Danesh, Jawed

Rahmani, Amjad

Amarkhel, Ziaullah

Mumazai, Nasratullah

Rahmani, Amjad Ahmad

Dargai, Ikramullah

Haleem, Abedurahman

Hashimi, Enamullah

Sakeena, Manzoor Chandrahasan

Momand, Mujeeb

Yogarasa, Sutharsan

Jha, Deepak Kumar

Marofkhil, Lalgul

Vasim, Mohamed

Najeh, Naibulleh

Manikkavasakar, Nithusan

Robert, Kanagan Vincent

Kumarakulasingam, Sarujan

Banneheka, Deesh

Deemantha, Chamith

De Silva, Pio

Mahmudi, Elyas

Damotharam, Ravindrakumar

Lodge, Chris

Shikare, Prafull

Page, Scott Le

Deshan, Harsha

Sri Lanka

Karunakaran, Thuvarahan

Du Plessis, Randy

Cupido, Grant

Webb, Crispin

Tiwana, Jagdeep

Fonseka, Amal

Sasidharan, Sreekanth

Karunakaran, Purusothman

Qoraishi, Hedyatullah

Wahidzai, Wafadar

Butt, Moeid

Khan, Naser

Jahid, Hasan Rony

Azizi, Nasibullah

Safi, Hamidullah

tariq, Muhammad Bilal

Shinwari, Hedayatullah

Krishnamurthy, Rajasekhar

Shirzad, Subhanuallah

Kanagasabapathy, Thanansayan

Chaudhry, Qasim

Italy

Goul, Saifullah

Afghanistan

Haque, Muhammad Idrees ul

Switzerland

Tarakhel, Keramatullah

Mehmood, Anser

Ahmad, Daqiqui

Ahmadzai, Numan

Bansal, Parit

Assad, Shafiqullah

Moses, Joseph

Perera, Roshan Mahesh

Zahidullah, Abdullrahimzi

Jabarkhil, Jamil

Mohammadi, Rafiqullah

Cheema, Sufyan

Narayanan, Sathya

Tariq, Ahmad Shahzad

Shaikh, Umar Ali

Zadran, Qismat

Sulaimankhil, Zabiullah

Sherzad, Jamshed

Shamalzai, Naseeb

Safi, Ansarullah

Nazari, Abdul Basir

Abdulrahimzai, Nasibullah

Muhammad, Bilal

Ahmadzai, Mumtaz

Sinh, Jai

Switzerland

Narayanan, Bharath

Bhat, Vikas

Ryan, Andrew

Javaid, Waseem

Andrews, Aidan

Rasalingam, Thileepan

Kusupati, Uday

Faqirzai, Jafar

Sripatharaman, Srinath

Agarwal, Venu Gopal

Ahmadzai, Tahirkhan

Prabhu, Anmol Rajesh

Crichton, Alexander

Sivakaran, Shaktheeswar

Makajana, Janushan

Wickramasinghe, Suresh

Shah, Mian Ali

Noorullah, Kabir

Chandok, Dalvinder Singh

Ramakrishnan, Ranjith

Salonen, Nicholas

Finland

Hasani, Ankush

Zaman, Mushwani Osama

Kumar, Amit

Verma, Lokesh

Ali, Usman

Pakistan

Vijayadas, Pradeep

Jatoi, Miskeen

Dargai, Noorullah

Tharmarajah, Gajenthiran

Bhat, Musadiq Ahmad

Baig, Ammar Ahmed

Ahmadzai, Habib Rahman

Gangadharan, Anoop

Switzerland

Ahmadzai, Salman

Momand, Fazel Karim

Safi, Jamshed

Naseri, Shafiullah

Mullakhel, Abdul Waseh

Parschadkhil, Ikram

Ali, Zulfiqar

Ahmad, Waqar