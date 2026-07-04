Follow us
Prakash, Ashwin
Germany
Gnanasekaram, Muralitharan
Switzerland
Karunamoorthy, Roshanth
Waridu, Mohamed Shahid Abdul
Stanikzai, Malyar
Thirnavukarasu, Yasotharan
Diyon, Johnson
Perumal, Jeyakanthan
Varothayan, Pratheeparaj Ratnarajah
Stanikzai, Jamal
Stanikzai, Naim
Stanikzai, Raihan
Ahmad, Hassan
Italy
Nazir, Faheem
Ahmadi, Noorkhan
Vinod, Arjun
Vinod, Ashwin
Mahmood, Osama
Mahmood, Asad
Shinvari, Izhar
Afghanistan
Fletcher, Kenardo
Kumar, Nalinambika
Nayyer, Ali
Rana, Abdullah
Khattak, Afif
Thangavadivel, Nareshkumar
Nagendran, Kanthaseelan
Akhtar, Muhammad
Yogenthiran, Perinpam
Sharifzai, Qaium
Sibratullah, Pacha
Selvanayagam, Thivagaran
Manikkavasakar, Nirojan
Santhirasekeram, Gushalavan
Raveendran, Elankeeran
Chakari, Mahbobullah
Sangar, Arif
Saeed, Asad
Butt, Moaz
Hamdard, Abdullah
Khan, Hamad
Khan, Bashir Ahmed
Butt, Arshad
Reza, Said
Pardez, Nazar
Ahmad, Umair
Sajid, Safiat ullah
Sajid, Atta
Virk, Faraz
Sikander, Afzaal
Singh, Baljinder
Muhammad, Shahnawaz
Rahimi, Aminullah
Rasekh, Fazelamin
Safi, Samsoor
Ahmad, Farid
Asadullah, Sayed
Tarakhel, Bakhtiar
Niazi, Khalid
Pakistan
Zahir, Abdullah
Jabarkheel, Nawroz
Das, Gokul
Henderson, Nicolas
Sherzad, Aqibullah
Barekzai, Mirwais
Panguluri, Somasankar
Hotak, Ziaulhaq
Momand, Farhad Tanha
Zazay, Shahabuddin
Barekzai, Abid
Rahimi, Firdaws
Tarakhil, Sahil
Lal, Ankush
Shah, Kanishk Bharat
Daftari, Mayur
Subramani, Saravanakumar
Ahmad, Sarfaras
Safi, Najeebullah
Kumar, Aditya
Joshi, Snehil Swaroop
Kanukula, Prashanth
Kolli, Koushik
Sher, Falak
Abbas, Ali
Sasikumar, Sarvanamurthu
Garg, Vivek
Khan, Haroon
Waqar, Muhammad
Safi, Sangul
Mohabattullah, Safi
Ahmadzai, Musa
Safi, Fazli Khan
Khogiyani, Salman
Mohammad, Khogiani Sher
Gul, Safi Alah
Khan, Haider Akbar
Khogiyani, Hekmat
Najibzad, Shoaib
Mohammad, Asif
Ahmadzei, Temor
Khugiani, Mohammad
Thayalan, Dilakshan
Muhammad, Asif
Jafer, Muhammad
Ahmed, Arsalan
Raza, Mohsin
Wadhwa, Akash
Tariq, Idrees Muhammad
Thanabalasingham, Tharanitharan
Khan, Arbab
Nazir, Azeem
Khawaja, Waqas
Khan, Noman
Memon, Khawer
Zabiullah, Qateel
Sikandari, Samiullah
Danesh, Jawed
Rahmani, Amjad
Amarkhel, Ziaullah
Mumazai, Nasratullah
Rahmani, Amjad Ahmad
Dargai, Ikramullah
Haleem, Abedurahman
Hashimi, Enamullah
Sakeena, Manzoor Chandrahasan
Momand, Mujeeb
Yogarasa, Sutharsan
Jha, Deepak Kumar
Marofkhil, Lalgul
Vasim, Mohamed
Najeh, Naibulleh
Manikkavasakar, Nithusan
Robert, Kanagan Vincent
Kumarakulasingam, Sarujan
Banneheka, Deesh
Deemantha, Chamith
De Silva, Pio
Mahmudi, Elyas
Damotharam, Ravindrakumar
Lodge, Chris
Shikare, Prafull
Page, Scott Le
Deshan, Harsha
Sri Lanka
Karunakaran, Thuvarahan
Du Plessis, Randy
Cupido, Grant
Webb, Crispin
Tiwana, Jagdeep
Fonseka, Amal
Sasidharan, Sreekanth
Karunakaran, Purusothman
Qoraishi, Hedyatullah
Wahidzai, Wafadar
Butt, Moeid
Khan, Naser
Jahid, Hasan Rony
Azizi, Nasibullah
Safi, Hamidullah
tariq, Muhammad Bilal
Shinwari, Hedayatullah
Krishnamurthy, Rajasekhar
Shirzad, Subhanuallah
Kanagasabapathy, Thanansayan
Chaudhry, Qasim
Goul, Saifullah
Haque, Muhammad Idrees ul
Tarakhel, Keramatullah
Mehmood, Anser
Ahmad, Daqiqui
Ahmadzai, Numan
Bansal, Parit
Assad, Shafiqullah
Moses, Joseph
Perera, Roshan Mahesh
Zahidullah, Abdullrahimzi
Jabarkhil, Jamil
Mohammadi, Rafiqullah
Cheema, Sufyan
Narayanan, Sathya
Tariq, Ahmad Shahzad
Shaikh, Umar Ali
Zadran, Qismat
Sulaimankhil, Zabiullah
Sherzad, Jamshed
Shamalzai, Naseeb
Safi, Ansarullah
Nazari, Abdul Basir
Abdulrahimzai, Nasibullah
Muhammad, Bilal
Ahmadzai, Mumtaz
Sinh, Jai
Narayanan, Bharath
Bhat, Vikas
Ryan, Andrew
Javaid, Waseem
Andrews, Aidan
Rasalingam, Thileepan
Kusupati, Uday
Faqirzai, Jafar
Sripatharaman, Srinath
Agarwal, Venu Gopal
Ahmadzai, Tahirkhan
Prabhu, Anmol Rajesh
Crichton, Alexander
Sivakaran, Shaktheeswar
Makajana, Janushan
Wickramasinghe, Suresh
Shah, Mian Ali
Noorullah, Kabir
Chandok, Dalvinder Singh
Ramakrishnan, Ranjith
Salonen, Nicholas
Finland
Hasani, Ankush
Zaman, Mushwani Osama
Kumar, Amit
Verma, Lokesh
Ali, Usman
Vijayadas, Pradeep
Jatoi, Miskeen
Dargai, Noorullah
Tharmarajah, Gajenthiran
Bhat, Musadiq Ahmad
Baig, Ammar Ahmed
Ahmadzai, Habib Rahman
Gangadharan, Anoop
Ahmadzai, Salman
Momand, Fazel Karim
Safi, Jamshed
Naseri, Shafiullah
Mullakhel, Abdul Waseh
Parschadkhil, Ikram
Ali, Zulfiqar
Ahmad, Waqar