ODI Series Afghanistan vs Ireland Cricket Tournament Players

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ODI Series Afghanistan vs Ireland

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

van Woerkom, Theo

New Zealand

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

McCarthy, Barry

Ireland

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Young, Craig

Ireland

Rock, Neil

Ireland

Foster, Matthew

Australia

Sami, Bilal

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan