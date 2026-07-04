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Omarzai, Azmatullah
Afghanistan
van Woerkom, Theo
New Zealand
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Stirling, Paul
Ireland
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Delany, Gareth
McCarthy, Barry
Shahidi, Hashmatullah
Khil, Ikram Ali
Shah, Rahmat
Ghazanfar, Allah Mohammad
Young, Craig
Rock, Neil
Foster, Matthew
Australia
Sami, Bilal
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Kharote, Nangeyalia