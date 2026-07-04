Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Mani, Minnu
Sadhu, Titas Ranadeep
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Sharma, Deepti
Kaur, Harmanpreet
Matthews, Hayley
Barbados
Deol, Harleen
Kanwar, Tanuja
Connell, Shamilia Shontell
Dottin, Deandra
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Fletcher, Afy
Grenada
Crafton, Nerissa
Joseph, Qiana
Saint Lucia
James, Zaida
Gajnabi, Shabika
Mangru, Mandy
Munisar, Ashmini
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Alleyne, Aaliyah
Williams, Rashada Shieka
Jamaica
Henry, Chinelle
Chetry, Uma
Thakor, Saima Zakirhussain
Mishra, Priya
Hasabnis, Tejal
Talukdar, Anurag
Rawal, Pratika