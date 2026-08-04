ODI Series Ireland vs Afghanistan Cricket Tournament Players

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ODI Series Ireland vs Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Calitz, Benjamin

Canada

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

McCarthy, Liam

Ireland

Hoey, Gavin

Ireland

Carmichael, Cade

South Africa

McDonough, Byron

Ireland

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Moondra, Jai

Ireland