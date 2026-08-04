Follow us
Khan, Rashid
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Calitz, Benjamin
Canada
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Stirling, Paul
Ireland
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Shahidi, Hashmatullah
Ahmadzai, Yamin
Khil, Ikram Ali
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Shah, Rahmat
Ghazanfar, Allah Mohammad
McCarthy, Liam
Hoey, Gavin
Carmichael, Cade
South Africa
McDonough, Byron
Safi, Mohammad Saleem
Kharote, Nangeyalia
Moondra, Jai