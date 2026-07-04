ODI Series Pakistan vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Pakistan vs West Indies, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Nation, Chedean

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Alvi, Najiha

Pakistan