ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women

Devine, Sophie

New Zealand

Kerr, Amelia

New Zealand

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Tahuhu, Lea

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand