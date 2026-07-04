Follow us
Matthews, Hayley
Barbados
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Taylor, Stafanie
Jamaica
Connell, Shamilia Shontell
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Prabodhani, Udeshika
Perera, Hasini
Ranasinghe, Oshadi
Ranaweera, Inoka
Sanjeewani, Anushka
Kulasuriya, Achini
de Silva, Nilakshi
Madavi, Harshitha
Kumari, Sugandika
Karunaratne, Hansima
Fernando, Inoshi
Dilhari, Kavisha
Gunaratne, Vishmi
Kavindi, Kawya
Fletcher, Afy
Grenada
Joseph, Qiana
Saint Lucia
James, Zaida
Gajnabi, Shabika
Fraser, Cherry Ann
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Alleyne, Aaliyah
Nation, Chedean
Williams, Rashada Shieka
Henry, Chinelle
Nisansala, Sachini
Sri lanka
Wilmott, Kate