T10 ECI Bulgaria Cricket Tournament Players

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T10 ECI Bulgaria

Mohammad, Aslam

Greece

Katechis, Nikolaos

Turkmen, Ali

Turkiye

Elec, Ishak

Turkiye

Ozturk, Mecit

Turkiye

Ozbek, Tela Murad

Afghanistan

Nath, Romeo

Turkiye

Ataullah, Mohammad Ilyas

Turkiye

Khan, Muhammad Fahad

Turkmen, Muhammed

Turkiye

Galanis, Georgios Charalampos

Ahmed, Asrar

Greece

Mishra, Prakash

Bulgaria

Singh, Gagandeep

Bulgaria

Nikolov, Dimo Krasimirov

Bulgaria

Ali, Danyal

Pakistan

Siddiqui, Abdul Manan Bashir

Chughtai, Zeerak

Bulgaria

Yousuf, Huzaif

Bulgaria

Asif, Zain

Hristov, Vasil

Bulgaria

Ahmadhel, Agagyul

Tahiri, Bakhtiar

Katzarski, Ivaylo

Bulgaria

Vinu, Delrick

Bulgaria

D'Souza, Kevin Chris

Bulgaria

Rasool, Ali

Ireland

Krishnakumar, Kushaal

Rasool, Omar

Bulgaria

Stogiannos, Georgios

Greece

Souvlakis, Alexis

Greece

Mehmi, Amarpreet Singh

Khan, Sinan

Greece

Ashraf, Zubair

Muhammed, Ramzan

Ali, Muaaz

Greece

Gasteratos, Spiros

Gasteratos, Andreas

Molinaris, Christos Ioannis

Goktug Alta, Gokhan

Turkiye

Dursak, Ahmet Bora

Sahin, Batuhan Cem

Ipek, Murat

Turkiye

Yilmaz, Murat

Turkiye