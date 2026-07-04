Follow us
Little, Joshua
Ireland
Smuts, JJ
South Africa
Kalugamage, Crishan
Sri Lanka
Calitz, Benjamin
Canada
Stirling, Paul
Dockrell, George
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Delany, Gareth
White, Benjamin
Humphreys, Matthew
Manenti, Benjamin
Australia
McCarthy, Barry
Madsen, Wayne
Stewart, Grant
Singh, Jaspreet
Italy
Ali, Hasan
Ali, Zain
Naqvi, Syed Zain Abbas
Young, Craig
Tector, Tim
Adair, Ross
Meade, Gian
Manenti, Harry John
Campopiano, Marcus
Mosca, Justin
Mosca, Anthony Joseph
Draca, Thomas