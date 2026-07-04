T20 Series Ireland vs Italy Cricket Tournament Players

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T20 Series Ireland vs Italy

Little, Joshua

Ireland

Smuts, JJ

South Africa

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Calitz, Benjamin

Canada

Stirling, Paul

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Manenti, Benjamin

Australia

McCarthy, Barry

Ireland

Madsen, Wayne

South Africa

Stewart, Grant

Australia

Singh, Jaspreet

Italy

Ali, Hasan

Italy

Ali, Zain

Italy

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Young, Craig

Ireland

Tector, Tim

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Meade, Gian

Italy

Manenti, Harry John

Italy

Campopiano, Marcus

Italy

Mosca, Justin

Italy

Mosca, Anthony Joseph

Italy

Draca, Thomas

Italy