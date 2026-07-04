T20 Series West Indies vs Bangladesh, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs Bangladesh, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Mondal, Lata

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Fletcher, Afy

Grenada

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Henry, Chinelle

Jamaica

Nehar, Taj

Bangladesh

Akter, Farzana

Bangladesh