T20 Series West Indies vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series West Indies vs Sri Lanka, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Taylor, Stafanie

Jamaica

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Mangru, Mandy

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Henry, Chinelle

Jamaica

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Hector, Shawnisha

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Madara, Malki

Nimasha Madushani