Match details Pakistan vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 29.05.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
PAK
PAK

174

WIN
WIN

199

Match Info

Match:T20 Ireland Tri-Series, Women 2026
Date:Thursday, May 28, 2026 - Thursday, June 04, 2026
Toss:West Indies won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 29, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Sana Fatima, Feroza Gull, Javed Iram, Baig Diana, Riaz Aliya, Zafar Ayesha, Sandhu Nashra, Shamim Rameen, Iqbal Sadia, Jabeen Saira, Pervaiz Natalia
BenchFatima Eyman, Hassan Tuba, Rubab Tasmia

West Indies Squad

PlayersMatthews Hayley, Dottin Deandra, Joseph Qiana, Taylor Stafanie, Henry Chinelle, Mangru Mandy, Munisar Ashmini, Claxton Jahzara, Glasgow Jannillea, Fletcher Afy, Hector Shawnisha
BenchAlleyne Aaliyah, Brathwaite Eboni, Campbelle Shemaine Altia, James Zaida, Ramharack Karishma

Venue Guide

StadiumClontarf Cricket Club
CityDublin
Capacity4000
Ends
Hosts to