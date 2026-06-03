Match details Pakistan vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 03.06.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
PAK
PAK

111

WIN
WIN

Match Info

Match:T20 Ireland Tri-Series, Women 2026
Date:Thursday, May 28, 2026 - Thursday, June 04, 2026
Toss:West Indies won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, June 03, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Feroza Gull, Zafar Ayesha, Jabeen Saira, Sana Fatima, Riaz Aliya, Shamim Rameen, Sandhu Nashra, Iqbal Sadia, Hassan Tuba, Javed Iram
BenchBaig Diana, Fatima Eyman, Pervaiz Natalia, Rubab Tasmia

West Indies Squad

PlayersHenry Chinelle, Campbelle Shemaine Altia, Dottin Deandra, Joseph Qiana, Alleyne Aaliyah, Glasgow Jannillea, Mangru Mandy, James Zaida, Fletcher Afy, Ramharack Karishma, Munisar Ashmini
BenchBrathwaite Eboni, Claxton Jahzara, Hector Shawnisha, Matthews Hayley, Taylor Stafanie

Venue Guide

StadiumClontarf Cricket Club
CityDublin
Capacity4000
Ends
Hosts to