Match details Ireland vs Pakistan T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 04.06.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
IRL
IRL
PAK
PAK

Match Info

Match:T20 Ireland Tri-Series, Women 2026
Date:Thursday, May 28, 2026 - Thursday, June 04, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, June 04, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ireland Squad

Players
BenchCanning Ava, Coulter Reilly Christina, Dalzell Alana, Delany Laura, Dempsey Georgina, Hunter Amy, Kelly Arlene, Little Louise, Maguire Aimee, McBride Lara, Murray Cara, Paul Leah, Prendergast Orla, Stokell Rebecca, Tector Alice

Pakistan Squad

Players
BenchAli Siddiqi Muneeba, Baig Diana, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Jabeen Saira, Javed Iram, Pervaiz Natalia, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Shamim Rameen, Zafar Ayesha

Venue Guide

StadiumClontarf Cricket Club
CityDublin
Capacity4000
Ends
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