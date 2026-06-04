Match details Ireland vs Pakistan T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 04.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 Ireland Tri-Series, Women 2026
|Date:
|Thursday, May 28, 2026 - Thursday, June 04, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, June 04, 2026 03:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Ireland Squad
|Players
|Bench
|Canning Ava, Coulter Reilly Christina, Dalzell Alana, Delany Laura, Dempsey Georgina, Hunter Amy, Kelly Arlene, Little Louise, Maguire Aimee, McBride Lara, Murray Cara, Paul Leah, Prendergast Orla, Stokell Rebecca, Tector Alice
Pakistan Squad
|Players
|Bench
|Ali Siddiqi Muneeba, Baig Diana, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Jabeen Saira, Javed Iram, Pervaiz Natalia, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Shamim Rameen, Zafar Ayesha
Venue Guide
|Stadium
|Clontarf Cricket Club
|City
|Dublin
|Capacity
|4000
|Ends
|Hosts to