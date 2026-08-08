Squads Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 09.09.2026

T20

Providence

GAW
GAW
STL
STL

Playing

GAW
GAW
STL
STL
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Andrew Jewel

wicket keeper

Blades Jediah

no information yet

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Chase Roston

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Paul Keemo

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Shepherd Romario

all rounder

Thorne Isai

all rounder

Van Lange Johnathan

no information yet

Bench

GAW
GAW
STL
STL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet