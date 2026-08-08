Squads Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 09.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alimohamed Ronaldo
bowler
Ahmad Noor
bowler
Ayub Saim
batsman
Andrew Jewel
wicket keeper
Blades Jediah
no information yet
Asalanka Charith
batsman
Dindya Mavendra
bowler
Auguste Ackeem
batsman
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Bishop Joshua
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Chase Roston
all rounder
Hope Shai
wicket keeper
Clarke Mc Kenny
bowler
Joseph Shamar
bowler
Forde Matthew
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Gaston Keon
bowler
Nandu Matthew
batsman
Paul Keemo
all rounder
Jeremiah Johann
batsman
Permaul Veerasammy
bowler
Joachim Damion
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Nedd Darron
batsman
Pierre Khary
all rounder
Pooran Kamil
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Sampson Quentin
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shepherd Romario
all rounder
Tahir Imran
bowler
Thorne Isai
all rounder
Van Lange Johnathan
no information yet
Match has not started yet