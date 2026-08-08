Match details Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 04.09.2026

T20

Providence

GAW
GAW
JAM
JAM

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, September 04, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Providence Stadium, Providence, Guyana
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersAlimohamed Ronaldo, Ayub Saim, Blades Jediah, Dindya Mavendra, Gurbaz Rahmanullah, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Nabi Mohammad, Nandu Matthew, Paul Keemo, Permaul Veerasammy, Phillips Glenn, Pierre Khary, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Shepherd Romario, Tahir Imran, Thorne Isai, Van Lange Johnathan
Benchno information yet

Jamaica Kingsmen Squad

PlayersArif Mohammad Tayyab, Carty Keacy, Hendricks Reeza, Jahangir Shayan, Khan Hassan, Khan Usman, Lawes Vitel, Mckenzie Kirk, Morrison Romaine, Parris Shaqkere, Pittman Kelvin, Powell Rovman, Royal Jeavor, Russell Andre, Sadaqat Maaz, Shah Hunain, Smith Odean
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumProvidence Stadium
CityProvidence
Capacity15000
EndsMedia Centre End
Hosts toPavillion End

Match has not started yet