Match details Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 04.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, September 04, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Providence Stadium, Providence, Guyana
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
Jamaica Kingsmen Squad
|Players
|Arif Mohammad Tayyab, Carty Keacy, Hendricks Reeza, Jahangir Shayan, Khan Hassan, Khan Usman, Lawes Vitel, Mckenzie Kirk, Morrison Romaine, Parris Shaqkere, Pittman Kelvin, Powell Rovman, Royal Jeavor, Russell Andre, Sadaqat Maaz, Shah Hunain, Smith Odean
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Providence Stadium
|City
|Providence
|Capacity
|15000
|Ends
|Media Centre End
|Hosts to
|Pavillion End
Match has not started yet