Squads Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 06.09.2026

T20

Providence

GAW
GAW
SKN
SKN

Playing

GAW
GAW
SKN
SKN
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Blades Jediah

no information yet

Chaudhary Nikhil

all rounder

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Hope Shai

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Nabi Mohammad

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Paul Keemo

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Thorne Isai

all rounder

Van Lange Johnathan

no information yet

Bench

GAW
GAW
SKN
SKN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet