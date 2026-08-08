Squads Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alimohamed Ronaldo
bowler
Athanaze Alick
batsman
Ayub Saim
batsman
Bidaisee Navin
batsman
Blades Jediah
no information yet
Charles Johnson
batsman
Dindya Mavendra
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Hetmyer Shimron
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Hope Shai
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Joseph Shamar
bowler
Louis Jeremiah
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Louis Mikyle
batsman
Nandu Matthew
batsman
Mayers Kyle
all rounder
Paul Keemo
all rounder
McCoy Obed
bowler
Permaul Veerasammy
bowler
McKenzie Micah
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Nedd Ashmead Romano
bowler
Pierre Khary
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Pretorius Dwaine
all rounder
Shah Naseem
bowler
Sampson Quentin
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Wickham Kevin
batsman
Tahir Imran
bowler
Thorne Isai
all rounder
Van Lange Johnathan
no information yet
Match has not started yet